Российские болельщики назвали позором игру "Зенита" в Лиге чемпионов

Российские болельщики в интернете не смогли сдержать эмоций, комментируя поражения санкт-петербургского "Зенита" от дортмундской "Боруссии" во 2-м туре Лиги чемпионов.

Поединок завершился со счетом 0:2, при этом россияне выпустили исключительно оборонительный состав, который не справился со своими обязанности, пропустив два гола.

"Зенит не создал ничего, ни одного момента", "Семак днище просто, ну а "Зенит" позорище на народные деньги, россияне щедрый народ, еще не один контракт легионера на миллионы евро оплатят", "Политпроект – позор России, расформировать без права на реабилитацию, жалости нет", – пишут юзеры в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее болельщики сборной России устроили обструкцию своей командой после блеклой ничьи с венграми в 4-м туре Лиги наций УЕФА.

Поединок в Москве завершился со счетом 0:0, при этом хозяева практически не смогли создать опасных моментов.