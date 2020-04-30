Российская телеведущая Ушакова подала в суд на отсидевших Кокорина и Мамаева

Михаил Морозов Футбол 10:46, 30.04.2020

Российская телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на отсидевших в тюрьме футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, потребовав возместить ущерб за поврежденный Mercedes.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это не игроки отметились новой выходкой, а телеведущая впервые вспомнила о своем автомобиле спустя два года после скандальных событий, из-за которых Кокорин и Мамаев оказались в тюрьме.

Александр Кокорин и Павел Мамаев
Prognozist.ru

Напомним, что 8 октября 2018 года футболисты устроили драку с водителем Ушаковой, Виталием Соловчуком. Он ждал телеведущую со съемок, когда услышал удар по машине. Выйдя посмотреть, что происходит, водитель пострадал от игроков и их друзей, а стекло Mercedes было разбито, салон оказался в крови. Теперь Ушакова требует от Кокорина и Мамаева 300 тысяч рублей за возмещение ущерба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

  • 8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

  • Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

  • Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

  • 6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

  • 17 сентября 2019 года братья Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу.

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