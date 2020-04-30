Российская телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на отсидевших в тюрьме футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, потребовав возместить ущерб за поврежденный Mercedes.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это не игроки отметились новой выходкой, а телеведущая впервые вспомнила о своем автомобиле спустя два года после скандальных событий, из-за которых Кокорин и Мамаев оказались в тюрьме.

Александр Кокорин и Павел Мамаев Prognozist.ru

Напомним, что 8 октября 2018 года футболисты устроили драку с водителем Ушаковой, Виталием Соловчуком. Он ждал телеведущую со съемок, когда услышал удар по машине. Выйдя посмотреть, что происходит, водитель пострадал от игроков и их друзей, а стекло Mercedes было разбито, салон оказался в крови. Теперь Ушакова требует от Кокорина и Мамаева 300 тысяч рублей за возмещение ущерба.

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