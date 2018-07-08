России пришлось покинуть ЧМ-2018: спортивные итоги 7 июля

Россия проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2018, перспективного украинского спортсмена насмерть сбила женщина на джипе, а сборную Швеции срочно эвакуировали перед матчем с Англией. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 июля.
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