России пришлось покинуть ЧМ-2018: спортивные итоги 7 июля

Россия проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2018, перспективного украинского спортсмена насмерть сбила женщина на джипе, а сборную Швеции срочно эвакуировали перед матчем с Англией. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 7 июля.

Кроме того, Ярмоленко переходит в новый клуб, а форвард российского клуба застрелен полицией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Россия проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2018

В сети показали "секретный указ" Путина по ЧМ-2018

Перспективного украинского спортсмена насмерть сбила женщина на джипе: опубликованы фото

Стало известно о гнусном поступке русских болельщиков на ЧМ-2018

Очевидцы пишут о кошмаре в Сочи перед матчем Россия - Хорватия: опубликованы фото и видео

Сборную Швеции срочно эвакуировали перед матчем с Англией

Прощай, "Боруссия": Ярмоленко переходит в новый клуб

"Россиянка самая голая!" Художник нарисовал болельщиц ЧМ-2018 полуобнаженными

Российская болельщица с самой большой грудью ЧМ-2018 вызвала отвращение в сети

Форвард российского клуба застрелен полицией