России готовят подлянку перед ЧМ-2018: спортивные итоги 7 июня

Конгресс США готовит резолюцию по России накануне ЧМ-2018 по футболу, а австралийские власти объявили официальный бойкот российскому мундиалю. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 июня.

Кроме того, "Днепру" из-за санкций ФИФА грозит исчезновение. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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