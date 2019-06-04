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"Роналду заявление написал!" Футболиста "Динамо" "заковали" в наручники и подвергли допросу: видеофакт

3.7тЧитать материал на украинском

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко подвергся жесткому допросу во время пребывания в национальной команде.

Футболиста в шутку заковали в наручники сотрудники информационного отдела Украинской ассоциации футбола. Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале издания Footboom.

Виталий Миколенко

Виталий Миколенко

кадр из видео

Миколенко принял участие в спецпроекте "Трехминутка", отвечая на различные смешные вопросы. В частности, Николаю припомнили то, что "Криштиану Роналлу написал на него заявление за провокации" на матче отборе Евро-2020. Тогда звезда сборной Португалии отметил жесткую игру оппонента.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с эпичным роликом из стана "желто-синих", которые ведут подготовку к играм квалификации первенства континента с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" объявил о подписании контракта с форвардом сборной Сербии Лукой Йовичем.

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Персона
Виталий Миколенко
Теги
ФК Динамо Киевсборная Украины по футболу
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