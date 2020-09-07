Роналду заставили надеть маску во время матча Лиги наций: видеофакт

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду получил замечание от стюарда за нарушение масочного режима во время матча Лиги наций с Хорватией.

Форвард "Ювентуса" не попал в заявку на игру и решил поддержать партнеров с трибун. Криштиану вальяжно расположился на своем месте, забыв надеть маску, чего требует медицинский протокол проведения матчей в период пандемии коронавируса.

Нарушение со стороны португальца заметила одна из работниц стадиона, которая подошла к футболисту и попросила его надеть защитное средство, что Роналду тут же сделал.

Отметим, что сам матч завершился домашней победой Португалии – 4:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Чехии угодила в сложную ситуацию накануне матча Лиги наций с Шотландией, когда несколько членов команды сдали положительные тесты на COVID-19. В итоге все футболисты были вынуждены покинуть расположение команды, а тренерский штаб вызвал на игру сразу 22 дебютантов.