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Роналду забил исторический гол-шедевр со штрафного

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
2,2 т.
Сальваторе Сиригу

Сальваторе Сиригу не смог спасти команду после удара Криштиану Роналду.

Португальский лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился фантастическим ударом в матче 30-го тура Серии А против "Торино" (4:1), впервые забив со штрафного за все время выступлений в итальянском клубе.

На 61-й минуте при счете 2:1 в пользу "Ювентуса" нападающий "бьянконери" смог забить шедевр прямым ударом , перекинув стенку. Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу видел момент удара и прыгнул в нужный угол, но достать мяч не смог.

На видео с 3:06

Этот первый гол Криша. В чемпионате Италии-2019/20 футболист набрал 30 (25+5) очков по системе "гол+пас" в 26 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу Роналду отметился фантастическим ударом, пустив мяч со скоростью 105 км/ч.

ИталияЧемпионат ИталииФК ЮвентусФК Торино
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