Роналду забил исторический гол-шедевр со штрафного

Сальваторе Сиригу не смог спасти команду после удара Криштиану Роналду.

Португальский лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился фантастическим ударом в матче 30-го тура Серии А против "Торино" (4:1), впервые забив со штрафного за все время выступлений в итальянском клубе.

На 61-й минуте при счете 2:1 в пользу "Ювентуса" нападающий "бьянконери" смог забить шедевр прямым ударом , перекинув стенку. Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу видел момент удара и прыгнул в нужный угол, но достать мяч не смог.

На видео с 3:06

Этот первый гол Криша. В чемпионате Италии-2019/20 футболист набрал 30 (25+5) очков по системе "гол+пас" в 26 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу Роналду отметился фантастическим ударом, пустив мяч со скоростью 105 км/ч.