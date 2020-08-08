Роналду забил гол-шедевр в Лиге чемпионов и побил вековой рекорд

Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился фантастическим голом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лионом" (2:1).

На 60-й минуте звездный форвард подхватил мяч, сместился в центр и метров с 25 мощнейшним "выстрелом" прошил руки голкипера.

Таким образом португалец побил клубный рекорд "Ювентуса" по голам в течение одного сезона, державшийся 94 года. Предыдущее достижение принадлежало венгру Ференцу Хирзеру. Он за 26 матчей в чемпионате Италии сезона-1925/26 забил 35 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне французский "Лион" и английский "Манчестер Сити" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Представитель Лиги 1 неожиданно одолел по сумме двух матчей "Ювентус", а команда украинца Александра Зинченко выбила из турнира мадридский "Реал".

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В четвертьфинале "Лион" 5 августа в Лиссабоне встретится с "Манчестер Сити".