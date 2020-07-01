Роналду забил гол-шедевр, пустив мяч со скоростью 105 км/ч

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился фантастическим ударом в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

На 56-й минуте поединка против "Дженоа", капитан сборной Португалии получил мяч в центре поля, протащил его с десяток метров , после чего пушечным выстрелом отправил в девятку ворот.

По утверждению авторитетного издания O Jogo, скорость кожаной сферы в момент попадания в сетку ворот составила 105 км/ч. Отмечается, что рекорд принадлежит испанцу Хавьеру Галану, который в 2002 году отправил мяч в сетку со скоростью 129 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня Роналду, забив гол в матче 27-го тура Серии А с "Болоньей", стал лучшим бомбардиром среди всех португальских игроков, выступавших в Серии А