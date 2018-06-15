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Чемпионат мира 2018
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Роналду поставил в тупик Испанию бомбическим голом со штрафного

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил умопомрачительный гол в ворота сборной Испании в матче чемпионата мира 2018.

Жерар Пике на 86-й минуте нарушил правила на убойной точке для удара.

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Рон подошел к мячу. Эстетика разбега от португальца перед ударом просто на космическом уровне. Сам удар вышел огненным. Мяч по сумасшедшей траектории обогнул двух крайних футболистов в стенке, которые что есть силы выпрыгивали и пытались помешать полету снаряда.

Не переключайте - пересмотрите еще и еще.

Стоит отметить еще один факт. Для Роналду хет-трик в отчетном мачте стал очередным достижением в мировом футболе. Криш догнал легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша. Оба делят первую строчку списка лучших бомбардиров европейских сборных в истории - на их счету по 84 мяча.

Матч Португалия – Испания проходил на стадионе "Фишт" в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду наиграл в матче с испанцами на еще один интересный рекорд.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Криштиану Роналду
Место
РоссияСочи
Объекты
сборная Португалии по футболусборная Испании по футболу
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