Роналду выставили из сборной: спортивные итоги 4 октября

СМИ выяснили новые подробности изнасилования американской модели Кэтрин Майорги звездой "Ювентуса" Криштиану Роналду, а киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" неудачно провели матчи второго тура Лиги Европы. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 октября.

Кроме того, менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас сделал необычное заявление о боксере. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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