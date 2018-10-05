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Роналду выставили из сборной: спортивные итоги 4 октября

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СМИ выяснили новые подробности изнасилования американской модели Кэтрин Майорги звездой "Ювентуса" Криштиану Роналду, а киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла" неудачно провели матчи второго тура Лиги Европы. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 октября.

Кроме того, менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас сделал необычное заявление о боксере. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персоны
Криштиану РоналдуКэтрин МайоргаВасилий Ломаченко
Объекты
ФК Динамо КиевФК Ворскла
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