Роналду устроил скандал в "Ювентусе" из-за коронавируса

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду едва не поссорился с руководством клуба из-за необходимости уйти на самоизоляцию после того, как два сотрудника команды заразились COVID-19.

По данным La Gazetta dello Sport, инцидент произошел в минувшее воскресенье. У работников выявили коронавирус и футболистов решили на несколько дней изолировать в отеле возле базы. Однако португальский форвард отказался от необходимого по протоколу шага из-за того, что не желал пропускать товарищеский матч сборной с Испанией (0:0).

Более того, Криштиану вступил в перепалку с руководителями "старой сеньоры" в присутствии других игроков. В итог сам Роналду и его партнеры отправились в расположении своих национальных команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду во второй раз обвинили в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.