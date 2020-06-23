Роналду установил новый рекорд в чемпионате Италии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, забив гол в матче 27-го тура Серии А с "Болоньей", стал лучшим бомбардиром среди всех португальских игроков, выступавших в Серии А, сообщает Goal.com.

Для Роналду этот гол стал 43-м за карьеру в чемпионате Италии. Криштиану побил достижение Мануэля Руй Кошты, который выступал в Серии А с 1994 по 2006 год за "Фиорентину" и "Милан" и забил 42 мяча

Встреча, состоявшаяся 22 июня, завершилась со счетом 2:0 в пользу бьянконери, а 35-летний португалец реализовал пенальти на 23-й минуте.

Криштиану является лучшим португальским бомбардиром в АПЛ, где он забил 84 гола в 196 матчах за "Манчестер Юнайтед", и Ла Лиге — на его счету 311 мячей в 292 матчах за "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Роналду отметился невероятным достижением в чемпионате Италии. Звездный футболист стал самым результативным португальцем за один сезон в Серии А.

7 января Роналду превзошел достижение игрока "Барселоны" Лионеля Месси по количеству хет-триков в европейских топ-5 чемпионатах.