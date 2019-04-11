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Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов

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В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса" нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил новый рекорд по голам, забитым головой в ЛЧ.

Открыв счет на 45-й минуте португальский футболист отметился 23-м мячом, что является абсолютным рекордом среди всех игроков в истории Лиги чемпионов. В итоге, итальянцам в гостях не удалось удержать преимущество и матч закончился вничью - 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий после матча против национальной команды Украины в рамках отбора на Евро-2020. Звезда "Ювентуса" отметил футболиста "Динамо" 19-летнего Виталия Миколенко, который играл на левом фланге защиты.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Место
НидерландыАмстердам
Теги
ФК АяксФК Ювентуссборная Португалии по футболу
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