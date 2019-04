Роналду установил исторический рекорд Лиги чемпионов

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса" нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил новый рекорд по голам, забитым головой в ЛЧ.

Открыв счет на 45-й минуте португальский футболист отметился 23-м мячом, что является абсолютным рекордом среди всех игроков в истории Лиги чемпионов. В итоге, итальянцам в гостях не удалось удержать преимущество и матч закончился вничью - 1:1.

Cristiano Ronaldo has scored more headed #UCL goals (23) than any other player in the Champions League era.



Of the diving variety this time. pic.twitter.com/Nt5TDfUG8v