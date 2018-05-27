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Роналду установил фантастический рекорд Лиги чемпионов

11.3тЧитать новость на украинском

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, которому удалось пять раз выиграть Лигу чемпионов. Португальский нападающий "Реала" установил это достижение по итогам финала турнира в Киеве, где "сливочные" обыграли английский "Ливерпуль" – 3:1.

Роналду четырежды становился сильнейшим в Европе с мадридским клубом, а еще один раз он выиграл почетный трофей с английским "Манчестер Юнайтед". К слову, в завершившемся в Киеве розыгрыше Лиги чемпионов Криштиану стал лучшим бомбардиром. На счету португальского нападающего "сливочных" – 15 результативных ударов. Лидер "Реала" выиграл голеадорскую гонку турнира в шестой раз подряд.

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Матч, который шокировал мир: как в Киеве прошел финал Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард "Реала" Гарет Бэйл забил нереальный по красоте гол в ворота "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионовРеал - Ливерпуль
Персона
Криштиану Роналду
Объект
Реал Мадрид
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