Главная Новости
3 апреля • обновлено в 10:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Роналду уничтожил "Ювентус" невероятным голом ножницами: как это было

2.1т
Читать материал на украинском

3 апреля 2018 года Криштиану Роналду, еще тогда выступавший за мадридский "Реал", забил лучший гол сезона 2017/18 по версии УЕФА в ворота своего нынешнего клуба "Ювентуса".

На 65-й минуте первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов, который состоялся на стадионе туринской команды, португалец откликнулся на подачу Дани Карвахаля и, поднявшись на невероятную высоту, неотразимо пробил через себя.

Криштиану Роналду празднует гол в ворота "Ювентуса"

Криштиану Роналду празднует гол в ворота "Ювентуса"

В том матче Роналду забил 2 из 15 своих голов в турнире, став его лучшим бомбардиром.

Отметим, что финал того розыгрыша Лиги чемпионов состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский", а его победителем стал "Реал", одолев "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" поделился архивным видео, показав, как в одном из поединков ЛЧ "горняки" разорвали оборону "Челси" в три передачи.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия Турин
Теги
ФК Ювентус Реал Мадрид
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Virtus.pro
VS
TyLoo
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
2,15 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.85 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Apeks
VS
Tricked
Победа Tricked
1.65 Сделать ставку
FATE
VS
Unique
Победа Unique
2,05 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
MIBR
Победа MIBR с форой в +1,5 карты
1.75 Сделать ставку
MAD Lions
VS
c0ntact
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
ALTERNATE aTTaX
VS
Salamander
Победа Salamander
2,15 Сделать ставку
Chaos
VS
FunPlus Phoenix
Победа Chaos
1.97 Сделать ставку
FURIA
VS
Swole Patrol
Победа Swole Patrol с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку