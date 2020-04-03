Роналду уничтожил "Ювентус" невероятным голом ножницами: как это было

3 апреля 2018 года Криштиану Роналду, еще тогда выступавший за мадридский "Реал", забил лучший гол сезона 2017/18 по версии УЕФА в ворота своего нынешнего клуба "Ювентуса".

На 65-й минуте первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов, который состоялся на стадионе туринской команды, португалец откликнулся на подачу Дани Карвахаля и, поднявшись на невероятную высоту, неотразимо пробил через себя.

Криштиану Роналду празднует гол в ворота "Ювентуса"

В том матче Роналду забил 2 из 15 своих голов в турнире, став его лучшим бомбардиром.

Отметим, что финал того розыгрыша Лиги чемпионов состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский", а его победителем стал "Реал", одолев "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" поделился архивным видео, показав, как в одном из поединков ЛЧ "горняки" разорвали оборону "Челси" в три передачи.

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