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Роналду угодил в громкий скандал в Лиге чемпионов

3.1тЧитать материал на украинском

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может понести серьезное наказание за эмоциональное празднование гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

Итальянская команда совершила впечатляющий камбэк. Проиграв в первой встрече 0:2, на своем поле "старая сеньора" разгромила оппонента благодаря хет-трику Роналду и пробилась в четвертьфинал турнира, пишет La Repubblica.

При этом решающий третий мяч Криштиану отпраздновал невероятно эмоционально, повторив движения наставника "Атлетико" Диего Симеоне.

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Роналду угодил в громкий скандал в Лиге чемпионов

Португальский футболист продемонстрировал жест в адрес фанатов "матрасников", что не было видно во время прямой трансляции.

Теперь Роналду рискует получить дисквалификацию на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, жеребьевка которых пройдет 15 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду огласил окончательное решение по выступлениям за сборную Португалии.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Место
ИталияТурин
Тег
ФК Ювентус
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Moriarty Carla
Moriarty Carla
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці tому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити ====>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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Moriarty Carla
Moriarty Carla
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити ====>>> W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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0
0
Moriarty Carla
Moriarty Carla
Google наразі платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць вдома. Я приєднався до цієї роботи 2 Mісяці тому і заробив $ 20,544 в перші місяці роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! його можна перевірити ====>>> w­w­w­.­W­e­b­J­o­b­9­9­.­C­o­m
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0
0

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