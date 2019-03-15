Роналду угодил в громкий скандал в Лиге чемпионов

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может понести серьезное наказание за эмоциональное празднование гола в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

Итальянская команда совершила впечатляющий камбэк. Проиграв в первой встрече 0:2, на своем поле "старая сеньора" разгромила оппонента благодаря хет-трику Роналду и пробилась в четвертьфинал турнира, пишет La Repubblica.

При этом решающий третий мяч Криштиану отпраздновал невероятно эмоционально, повторив движения наставника "Атлетико" Диего Симеоне.

Португальский футболист продемонстрировал жест в адрес фанатов "матрасников", что не было видно во время прямой трансляции.

Теперь Роналду рискует получить дисквалификацию на четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, жеребьевка которых пройдет 15 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Криштиану Роналду огласил окончательное решение по выступлениям за сборную Португалии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал