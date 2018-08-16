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Роналду удивил новым талантом

2.5тЧитать новость на украинском

В одном из городков бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл семейный ресторан.

Интересно. что все блюда португальской кухни, на котором специализируется заведение, готовятся по рецептам мамы Роналду.

Особо впечатлила посетителей ресторана картина семьи Роналду, которая красуется на его стенах. Оказалась, что ее нарисовала сестра Криштиану – Лилиана-Катья Авейру, написал на своей странице Instagram футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" без Роналду разобрался с "Баварией" в рамках Международного кубка чемпионов

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