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31 декабря • обновлено в 00:26
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Роналду сыграл в футбол с известным мальчиком без ног – видео

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Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с родившимся без ног мальчиком Али Турганбековым из Нур-Султана (Казахстан).

Али со своим братом встретился с Роналду и его сыном в Дубае, куда португалец прибыл на церемонию награждения Global Soccer Award 2019.

Роналду сыграл с Али в футбол, а также сделал с мальчиком совместное фото на память.

"Для меня было удовольствием встретиться с тобой, Али. Истинное вдохновение", – подписал видео Роналду.

Роналду и Али Турганбеков

Роналду и Али Турганбеков

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Ранее Али уже встречался с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и футболистами ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года Али побывал в Киеве на открытой тренировке сборной Украины, где встретился со своим кумиром Андреем Шевченко. 12-летний мальчик родился без обеих ног, но продолжает вести активный образ жизни. Одним из желаний парня была встреча с легендой "Милана" и украинского футбола.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Криштиану Роналду
Место
ОАЭ Дубай
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