Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отдаст все свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.
Гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно, информирует Marca. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать с этих больницах.
Отель Криштиану Роналду
Tripadvisor
Отель Криштиану Роналду
Tripadvisor
Отель Криштиану Роналду
Tripadvisor
Отель Криштиану Роналду
Tripadvisor
Отель Криштиану Роналду
Tripadvisor
Отель Криштиану Роналду
Tripadvisor
"Мир переживает тяжелый период, и от всех нас сейчас требуется предельная осторожность и внимательность. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, озабоченный последним развитием событий, охвативших весь мир. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с вирусом, как мой партнер по команде Даниэле Ругани, а также всех медицинских работников, которые рискуют своими жизнями, спасая остальных", – написал Криштиану.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Роналду сообщил клубу, что отказывается возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.
Одноклубник Криштиану по "Ювентусу" Даниэле Ругани оказался инфицирован коронавирусом COVID-19.
Напомним, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.
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