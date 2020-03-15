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15 марта • обновлено в 11:17
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/ Новости футбола

Роналду переделает все свои отели под больницы из-за коронавируса

2.5т
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отдаст все свои отели в Португалии для борьбы с коронавирусом.

Гостиницы, которые принадлежат форварду, будут переделаны в больницы, а пользоваться ими можно будет безвозмездно, информирует Marca. Роналду будет самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые будут работать с этих больницах.

Отель Криштиану Роналду

Отель Криштиану Роналду

Tripadvisor

Отель Криштиану Роналду

Отель Криштиану Роналду

Tripadvisor

Отель Криштиану Роналду

Отель Криштиану Роналду

Tripadvisor

Отель Криштиану Роналду

Отель Криштиану Роналду

Tripadvisor

Отель Криштиану Роналду

Отель Криштиану Роналду

Tripadvisor

Отель Криштиану Роналду

Отель Криштиану Роналду

Tripadvisor

"Мир переживает тяжелый период, и от всех нас сейчас требуется предельная осторожность и внимательность. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, озабоченный последним развитием событий, охвативших весь мир. Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с вирусом, как мой партнер по команде Даниэле Ругани, а также всех медицинских работников, которые рискуют своими жизнями, спасая остальных", – написал Криштиану.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Роналду сообщил клубу, что отказывается возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.

Одноклубник Криштиану по "Ювентусу" Даниэле Ругани оказался инфицирован коронавирусом COVID-19.

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Криштиану Роналду
Тег
ФК Ювентус
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