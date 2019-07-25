Роналду согласился на супертрансфер

Мегазвезда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дал добро на переход в команду бразильского нападающего Неймара.

По информации итальянских журналистов, португалец уверен в отличном взаимодействии с Неймаром на футбольном поле, кроме того, благодаря совместному участию в рекламных акциях, у игроков сложились дружеские отношения.

Роналду и Неймар

По мнению Роналду, приход в "Ювентус" форварда сборной Бразилии, итальянский клуб сможет побороться за место в финале Лиги чемпионов.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 форвард забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах за парижский клуб.

Контракт нападающего заканчивается летом 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар был привселюдно отчитан спортивным директором Леонардо.

Функционер отругал бразильца в присутствии остальных игроков команди из-за несвоевременной явки на предсезонку, сообщает Diario Sport.

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