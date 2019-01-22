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Роналду сломал нос фанатке

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Португальский футболист Криштиану Роналду разбил нос своей болельщице Елене Ди Мартино во время разминки перед матчем с "Кьево". Мяч после сильного удара форварда "Ювентуса" угодил в лицо фанатке.

Помимо носа футболист разбил болельщице очки. Однако сам звездный португалец этого эпизода не заметил. Добровольцы тут же кинулись к девушке и помогли ей добраться до кареты скорой, которая тут же отвезла фанатку в больницу.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

twitter.com/juventusfc

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На своей странице в Facebook Елена запостила фотографию с повязкой на носу.

"Получить в лицо от Роналду во время разминки – не рядовое событие", - подписала снимок болельщица португальца.

В комментариях Елене посоветовали выпросить совместный ужин с Роналду в качестве моральной компенсации.

Роналду сломал нос фанатке

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в своей итальянской карьере не смог реализовать пенальти в матче 20-го тура чемпионата страны против "Кьево", который в итоге "Ювентус" выиграл - 3:0.

Кроме того, звездный футболист признал свою вину в налоговых преступлениях, совершенных в период с 2011 по 2014 годы и согласился на 23-месячный тюремный срок.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
ИталияТурин
Теги
ФК ЮвентусФК Кьево
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