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Роналду шокировал медиков "Ювентуса"

6.3тЧитать новость на украинском

Нынешнее физическое состояние нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду потрясло медицинских сотрудников клуба, поскольку его можно сравнить со здоровьем 20-летнего человека.

Результаты медицинских исследований показали, что в организме Роналду всего семь процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11 процентов. Помимо этого ,португалец ровно наполовину покрыт мышцами при среднем цифре в 46 процентов. На чемпионате мира 33-летний Роналду пробежал почти 34 километра, первым среди всех игроков достигнув этой отметки.Об этом в Twitter написал итальянский журналист Маттео Бонетти.

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Роналду 10 июля перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус". За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов. Дебют футболиста за "Ювентус" состоится 12 августа, когда основа клуба сыграет с молодежным составом.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно сколько Роналду будет зарабатывать в "Юве" ежесекундно.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
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