Роналду сделал заявление о выступлении за сборную

Нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил о скором возвращении в ряды национальной команды.

Криштиану Роналду

"В 2019 году я буду снова играть за сборную", - заявил футболист португальскому изданию Record.

Нападающий также рассказал, почему он не выступал за национальную команду после чемпионата мира по футболу в России.

"В разговоре с президентом федерации мы решили, что меня не будут вызывать в первой половине сезона. Мне 33 года, я только переехал из одной страны в другую, в новый клуб. Думаю, это было лучшим решением для всех", - сказал Роналду.

Напомним, что в рамках отборочного турнира Евро-2020 португальская сборная 22 марта будет принимать национальную команду Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился невероятным достижением в чемпионате Италии. Звездный футболист стал самым результативным португальцем за один сезон в Серии А.

В 19 матчах чемпионата Италии Роналду забил 14 мячей.