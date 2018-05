Криштиану Роналду разбил в кровь лицо оператору в Киеве

Звездный форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попал мячом в лицо оператору. Инцидент произошел во время тренировки команды на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Пострадавшего, у которого оказалась разбита в кровь бровь, зовут Хуан Прието, он работает на американском канале Univision Deportes. Чтобы компенсировать неприятные моменты Криштиану подарил журналисту свою футболку.

Hit by a @cristiano shot... But the four-time #UCLfinal winner makes up for it!



Ronaldo = 👏👏👏@realmadrid pic.twitter.com/Km3ggwzT67