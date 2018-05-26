Криштиану Роналду разбил в кровь лицо оператору в Киеве

Звездный форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попал мячом в лицо оператору. Инцидент произошел во время тренировки команды на НСК "Олимпийский" в Киеве.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.

Пострадавшего, у которого оказалась разбита в кровь бровь, зовут Хуан Прието, он работает на американском канале Univision Deportes. Чтобы компенсировать неприятные моменты Криштиану подарил журналисту свою футболку.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.