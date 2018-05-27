Роналду разбил лицо оператору: итоги спорта 26 мая

Определился победитель Лиги чемпионов, Криштиану Роналду разбил в кровь лицо оператору, а Киев эффектно посрамил российских пропагандистов на финале ЛЧ. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 26 мая.
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