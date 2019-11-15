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15 ноября • обновлено в 13:06
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Роналду провел феерический матч в отборе Евро-2020, установив необычный рекорд

2.5т
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче квалификации Евро-2020 против команды Литвы.

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Матч состоялся в португальском Фару. На 7 минуте Роналду открыл счет в поединке, реализовав пенальти. На 22-й минуте он оформил дубль, а на 65-й – поставил точку в игре, установив счет 6:0.

Любопытно, что Литва стала сборной, в ворота которой Роналду забивал чаще всего. В ее ворота КриРо забил семь голов – напомним, что ранее четыре раза он поразил ворота литовцев 10 сентября также в рамках отбора Евро-2020.

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Криштиану довел число своих голов за сборную Португалии до 98. От мирового рекорда (109 мячей за сборную), который принадлежит иранцу Али Даеи, его отделяют 11 голов.

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Криштиану Роналду в матче с Литвой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована тревожная статистика португальской звезды – футбольные аналитики сравнили показатели Роналду за последние пять сезонов и пришли к неутешительному выводу.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Криштиану Роналду
Место
Португалия Фару
Тег
сборная Португалии по футболу
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