Роналду приговорили к тюрьме: спортивные итоги 22 января

Роналду официально получил тюремный срок, а Усик попал в экстремальную ситуацию на Бали. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 22 января.

Кроме того, СМИ подсчитали гонорар Кличко после возобновления карьеры и новичок "Динамо" сделал грозное заявление о карьере в Украине. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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