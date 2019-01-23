Роналду приговорили к тюрьме: спортивные итоги 22 января

Роналду официально получил тюремный срок, а Усик попал в экстремальную ситуацию на Бали. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 22 января.
Кроме того, СМИ подсчитали гонорар Кличко после возобновления карьеры и новичок "Динамо" сделал грозное заявление о карьере в Украине. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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