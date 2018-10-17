Роналду поставил условие "Ювентусу"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду настаивает на приобретении своего бывшего одноклубника Хамеса Родригеса. Права на колумбийского форварда принадлежат мадридскому "Реалу", однако он на правах аренды защищает цвета мюнхенской "Баварии".

Новый исполнительный директор туринского клуба Фабио Паратиси поддержал инициативу португальской звезды. Он считает, что трансфер Хамеса Родригеса в "Ювентус" укрепит команду в следующем сезоне. Кроме того, в составе "старой сеньоры" есть еще один представитель колумбийской сборной – Хуан Куадрадо, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Криштиану Роналду, Хамес Родригес и Хуан Куадрадо Marca

Однако этот трансфер будет непросто осуществить, так как "Бавария" является первоочередным покупателем Родригеса согласно арендному соглашению. Мюнхенский клуб может выкупить права на колумбийца за 42 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезду "Ювентуса" Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании 34-летней Кэтрин Майорги. В Англии необычным способом отреагировали на скандал с португальским форвардом.