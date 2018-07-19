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Роналду поставил рекорд по чаевым

1.4тЧитать новость на украинском

Служащие греческого отеля Costa Navarino, расположенного на Пелопонессе, недалеко от Каламаты, были потрясены суммой, которую в качестве чаевых оставил новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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Стало известно, сколько Роналду будет зарабатывать в "Юве" ежесекундно

По информации The Sun, Криштиану, его невесте Джорджине и старшему сыну Криштиану Роналду-младшему так понравилась работа персонала гостиницы, что знаменитый футболист перед отъездом в Турин без раздумий оставил на "чай" 20 тысяч евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ювентус" объявил о переходе Роналду и раскрыл финансовые подробности трансфера

Персона
Криштиану Роналду
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