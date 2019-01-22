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Официально: Роналду получил тюремный срок

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях, совершенных в период с 2011 по 2014 годы и согласился на 23-месячный тюремный срок.

Однако, по испанскому законодательству, Роналду не будет отбывать этот срок в тюрьме, так как он не превышает два года, а правонарушение не связано с применением насилия. Форвард заплатит штраф в размере €18,8 млн, сообщает Football Italia.

Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес на заседании суда

Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес на заседании суда

Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес на заседании суда

Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес на заседании суда

По версии следствия, Роналду, находясь в Испании и выступая за "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере €14,7 млн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Криштиану уже успел отметиться невероятным достижением в чемпионате Италии. Звездный футболист стал самым результативным португальцем за один сезон в Серии А.

В январе этого года Роналду установил уникальный рекорд человечества.

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Тема
Чемпионат Испании
Персоны
Криштиану РоналдуДжорджина Родригес
Место
Испания
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