Официально: Роналду получил тюремный срок

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях, совершенных в период с 2011 по 2014 годы и согласился на 23-месячный тюремный срок.

Однако, по испанскому законодательству, Роналду не будет отбывать этот срок в тюрьме, так как он не превышает два года, а правонарушение не связано с применением насилия. Форвард заплатит штраф в размере €18,8 млн, сообщает Football Italia.

Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес на заседании суда

Криштиану Роналду и его подруга Джорджина Родригес на заседании суда

По версии следствия, Роналду, находясь в Испании и выступая за "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере €14,7 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Криштиану уже успел отметиться невероятным достижением в чемпионате Италии. Звездный футболист стал самым результативным португальцем за один сезон в Серии А.

В январе этого года Роналду установил уникальный рекорд человечества.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!