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Роналду покидает "Реал": назван новый клуб футболиста

2.1тЧитать новость на украинском

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду может перейти в стан чемпиона Италии туринский "Ювентус". 33-летний футболист после финала Лиги чемпионов с "Ливерпуль" дал понять, что намерен покинуть "королевский клуб", с которым трижды подряд выиграл самый престижный европейский турнир.

По данным издания Marca, после четвертьфинального матча ЛЧ в Турине, где "Реал" разбил "Ювентус" 3:0, а сам Роналду забил шедевральный мяч ударом через себя, португалец провел встречу с представителем "старой сеньоры". Отмечается, что на Криштиану также претендуют французский ПСЖ, английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также немецкая "Бавария".

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Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали истинные причины возможного ухода Криштиану Роналду из мадридского "Реала".

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Тема
Трансферы
Персона
Криштиану Роналду
Объект
Реал Мадрид
Источник
Источник:"Спорт-Экспресс"
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