Роналду покидает "Реал": назван новый клуб футболиста

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду может перейти в стан чемпиона Италии туринский "Ювентус". 33-летний футболист после финала Лиги чемпионов с "Ливерпуль" дал понять, что намерен покинуть "королевский клуб", с которым трижды подряд выиграл самый престижный европейский турнир.

По данным издания Marca, после четвертьфинального матча ЛЧ в Турине, где "Реал" разбил "Ювентус" 3:0, а сам Роналду забил шедевральный мяч ударом через себя, португалец провел встречу с представителем "старой сеньоры". Отмечается, что на Криштиану также претендуют французский ПСЖ, английские "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также немецкая "Бавария".

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали истинные причины возможного ухода Криштиану Роналду из мадридского "Реала".