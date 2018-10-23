Роналду похвастался обновкой за 2 млн евро: фотофакт

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду появился на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" в редких часах Franck Muller. Стоимость аксессуара звездного португальца составляет 1,2 миллиона фунтов стерлингов (2 миллиона евро).

Часы Роналду были украшены 425 белыми красными бриллиантами. Это часы марки Jacob& Co Caviar Tourbillon, партнером которой Криштиану является с 2013-го года, сообщает Daily Mail.

Криштиану Роналду

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" состоится 23 октября в 22:00. Для Роналду это будет особенный матч, так как именно в составе "красных дьяволов" португальский форвард стал звездой мирового футбола.

В первом матче группового раунда Лиги чемпионов за туринский клуб Роналду был удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Ювентуса" против "Дженоа" Роналду установил мегарекорд.