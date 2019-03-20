Роналду подставил "Ювентус"

Туринский "Ювентус" летом 2019 года не примет участие в Международном Кубке чемпионов, который ежегодно проводится в США. Причиной пропуска соревнований стал скандал с изнасилованием Кэтрин Майорги звездным игроком "старой сеньоры" Криштиану Роналду.

Организаторы турнира в нынешнем году приняли решение не приглашать "Ювентус". Таким образом в летнее межсезонье футболисты туринского клуба будут готовиться в Азии. Представитель "Ювентуса" заявил, что его команда, которая на протяжении последних лет готовилась к сезону в США, выберет другое место дислокации. И хотя Международный Кубок чемпионов является по своей сути товарищеским турниром, "Ювентус" не желает отправляться туда без своей главной звезды, сообщает New York Times.

Криштиану Роналду Juventus FC

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал