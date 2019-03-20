Роналду подставил "Ювентус"

Туринский "Ювентус" летом 2019 года не примет участие в Международном Кубке чемпионов, который ежегодно проводится в США. Причиной пропуска соревнований стал скандал с изнасилованием Кэтрин Майорги звездным игроком "старой сеньоры" Криштиану Роналду.
Организаторы турнира в нынешнем году приняли решение не приглашать "Ювентус". Таким образом в летнее межсезонье футболисты туринского клуба будут готовиться в Азии. Представитель "Ювентуса" заявил, что его команда, которая на протяжении последних лет готовилась к сезону в США, выберет другое место дислокации. И хотя Международный Кубок чемпионов является по своей сути товарищеским турниром, "Ювентус" не желает отправляться туда без своей главной звезды, сообщает New York Times.
Криштиану Роналду
Juventus FC
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду обвиняется в изнасиловании в 2009 году американки Кэтрин Майорги.
По словам потерпевшей, все случилось после вечеринки, она подала заявление в суд, где указала, что инцидент произошел в гостиничном номере.
Девушка заявила, что секс был не естественным способом, рассказав все интимные подробности происшествия.
Спортсмен нанял частного детектива, чтобы получить компрометирующую информацию, которая позволит разоблачить Майоргу.
Позже в СМИ появилась информация о том, что Роналду из-за этого инцидента выгнали из сборной Португалии.
Нападающий туринского "Ювентуса" заявил, что до сих пор переживает из-за обвинения в изнасиловании, но его совесть чиста и он верит в справедливость.
Британская модель Жасмин Леннард, которая встречалась с Криштиану, когда тот выступал за "Манчестер Юнайтед", назвала португальца "психом" и пригрозила раскрыть его "истинную натуру".
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение образцов ДНКзвездного футболиста.
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