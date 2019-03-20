МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Роналду подставил "Ювентус"

2.4тЧитать материал на украинском

Туринский "Ювентус" летом 2019 года не примет участие в Международном Кубке чемпионов, который ежегодно проводится в США. Причиной пропуска соревнований стал скандал с изнасилованием Кэтрин Майорги звездным игроком "старой сеньоры" Криштиану Роналду.

Организаторы турнира в нынешнем году приняли решение не приглашать "Ювентус". Таким образом в летнее межсезонье футболисты туринского клуба будут готовиться в Азии. Представитель "Ювентуса" заявил, что его команда, которая на протяжении последних лет готовилась к сезону в США, выберет другое место дислокации. И хотя Международный Кубок чемпионов является по своей сути товарищеским турниром, "Ювентус" не желает отправляться туда без своей главной звезды, сообщает New York Times.

Новости
УЕФА открыл дело на Роналду за "большие яйца"

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Juventus FC

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Международный Кубок чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Международный Кубок чемпионов
Персона
Криштиану Роналду
Тег
ФК Ювентус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения