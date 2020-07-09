Роналду подразнил Ибрагимовича перед исполнением пенальти. Златан ответил

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду потроллил легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который выступает за "Милан",

Как сообщает sports.ru, в матче Серии А португалец встал прямо позади шведа и выкрикнул своему голкиперу Войцеху Шченсны фразу: "Ты его знаешь, ты отразишь [удар]". Очевидно, что эта колкая фраза предназначалась не поляку, но Златан свой 11-метровый реализовал без особых проблем.

После забитого мяча Ибрагимовича сразу же обернулся, нашел глазами Криша и очень ехидно улыбнулся – португалец улыбнулся в ответ и не спеша побежал к центру поля.

Ибрагимович троллит Роналду sports.ru

А напоследок, в самой концовке встрече, когда рефери отменил гол Криштиану из офсайда, Златан добил португальца жестом "бла-бла-бла".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Милан" невероятным образом отыгрался в домашнем матче 31-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса", забив три гола за пять минут.