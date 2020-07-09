Роналду подразнил Ибрагимовича перед исполнением пенальти. Златан ответил
Криштиану Роналду подразнил Златана Ибрагимовича.
Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду потроллил легендарного шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который выступает за "Милан",
Как сообщает sports.ru, в матче Серии А португалец встал прямо позади шведа и выкрикнул своему голкиперу Войцеху Шченсны фразу: "Ты его знаешь, ты отразишь [удар]". Очевидно, что эта колкая фраза предназначалась не поляку, но Златан свой 11-метровый реализовал без особых проблем.
После забитого мяча Ибрагимовича сразу же обернулся, нашел глазами Криша и очень ехидно улыбнулся – португалец улыбнулся в ответ и не спеша побежал к центру поля.
Ибрагимович троллит Роналду sports.ru
А напоследок, в самой концовке встрече, когда рефери отменил гол Криштиану из офсайда, Златан добил португальца жестом "бла-бла-бла".
Как сообщал OBOZREVATEL, "Милан" невероятным образом отыгрался в домашнем матче 31-го тура итальянской Серии А против "Ювентуса", забив три гола за пять минут.