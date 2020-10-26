Роналду обвинили в нарушении самоизоляции

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом, нарушил медицинский протокол чемпионата Италии по футболу, и может быть наказан.

Об этом в интервью RAI 1 заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора. По его словам, в данный момент в отношении футболиста ведется расследование, но уже сейчас у следствия есть доказательства нарушений со стороны Криштиану.

"На выходе мы видели, что Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование. На данный момент мы не собираемся останавливать профессиональный футбол, но Серия А установила протокол, после чего сама же нарушила его", – рассказал Спадафора.

Он добавил, что игрок сдал положительный тест в Португалии, когда находился в сборной, после чего на личном самолете вернулся в Турин.

Как сообщал OBOZREVATEL, два игрока киевского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с "Ференцварошем".