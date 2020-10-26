Роналду обвинили в нарушении самоизоляции

Александр Чеканов Футбол 16:57, 26.10.2020

Лидер туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом, нарушил медицинский протокол чемпионата Италии по футболу, и может быть наказан.

Об этом в интервью RAI 1 заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора. По его словам, в данный момент в отношении футболиста ведется расследование, но уже сейчас у следствия есть доказательства нарушений со стороны Криштиану.

"На выходе мы видели, что Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование. На данный момент мы не собираемся останавливать профессиональный футбол, но Серия А установила протокол, после чего сама же нарушила его", – рассказал Спадафора.

Он добавил, что игрок сдал положительный тест в Португалии, когда находился в сборной, после чего на личном самолете вернулся в Турин.

Как сообщал OBOZREVATEL, два игрока киевского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID-19 перед матчем Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Предварительные результаты выборов продемонстрировали полное фиаско власти, – Порошенко

МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве в выборы на Закарпатье: детали скандала

Власть не захотела стать другой и должна извиниться перед нами

Беларусь вышла на забастовку против Лукашенко: срок "народного ультиматума" истек. Фото и видео

На Херсонщине похитили урну с ответами на вопросы Зеленского