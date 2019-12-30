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30 декабря • обновлено в 15:20
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Роналду обогнал Бекхэма в необычном рейтинге

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Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место в мире среди футболистов по уровню заработка в Instagram в 2019 году.

Роналду обогнал Бекхэма в необычном рейтинге

Португалец заработал 47,8 миллионов долларов за 49 рекламных постов, сообщает Sportbible. На втором месте в топ-5 значится капитан "Барселоны" Лионель Месси. Замыкает первую тройку недействующий спортсмен – экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

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Топ-5 футболистов по уровню дохода в Instagram в 2019 году:

1. Криштиану Роналду – 47,8 миллионов. долларов (49 рекламных объявлений)

2. Лионель Месси – 23,3 миллиона долларов (36 рекламных объявлений)

3. Дэвид Бекхэм – 10,7 миллионов долларов (30 рекламных объявлений)

4. Неймар – 7,2 миллиона долларов (10 рекламных объявлений)

5. Златан Ибрагимович – 4 миллиона долларов (20 рекламных постов)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Ювентусе" Криштиану Роналду вспылил и устроил бойкот.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Криштиану Роналду
Тег
Instagram
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