Роналду может покинуть "Ювентус"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает авторитетный журналист Пьетро Бальцано в Twitter.

Криштиану Роналду

Per ora solo classificabile come rumors, ma che mi arriva da fonti diverse e che quindi quantomeno mi fa alzare le antenne: a fine stagione le strade di #Ronaldo e della #Juve potrebbero separarsi.



Questo è quello che mi è stato detto. Ripeto, per ora, restano rumors. Vedremo. — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) May 27, 2020

"Пока это можно отнести к разделу слухов, но данная информация поступает мне из разных источников и поэтому заставляет уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и „Ювентуса“ могут разойтись. Это то, что мне сообщили", – написал Бальцано.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии).

35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля Роналду, вызвал возмущение, после того, как нарушил условия карантина.

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