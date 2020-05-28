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28 мая • обновлено в 18:21
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Роналду может покинуть "Ювентус"

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Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, сообщает авторитетный журналист Пьетро Бальцано в Twitter.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

"Пока это можно отнести к разделу слухов, но данная информация поступает мне из разных источников и поэтому заставляет уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и „Ювентуса“ могут разойтись. Это то, что мне сообщили", – написал Бальцано.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок Италии, Суперкубок Италии).

35-летний футболист записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля Роналду, вызвал возмущение, после того, как нарушил условия карантина.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Криштиану Роналду
Тег
ФК Ювентус
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