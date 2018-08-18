Роналду может не спасти: превью Серии А

Новый виток "Милана", Карло Анчелотти в "Наполи", амбициозные "Интер" и "Рома, а главное - Криштиану Роналду! Серия А сделала небольшой переворот в интересе болельщиков, последние годы явно отставая от топ-чемпионатов, и снова готова бросить вызов лучшим чемпионатам Европы.

Чем именно будет брать Италия и на что (и на кого) в первую очередь смотреть в новом сезоне - в нашем превью Серии А.

Кто где и что к чему?

На старт: 18 августа

Первый матч: "Кьево" - "Ювентус"

Команд: 20

Новички: "Эмполи", "Парма", "Фрозиноне"

Фавориты: "Ювентус", "Интер", "Наполи"

Чемпионат в Италии стартует уже в этот уик-энд, и откроет очередной "марафон" действующий чемпион "Ювентус" во встрече с "Кьево". Однако центральным матчем тура станет встреча "Лацио" и "Наполи" в Риме - одних из самых ярких команд прошлого сезона.

Впрочем, пока внимание болельщиков приковано явно не к игровой составляющей, спортивные результаты в начале мало кого затрагивают. Итальянские тифози уже с нетерпением ждут официального дебюта в Италии Криштиану Роналду - главной жемчужины Серии А. Также интересно будет посмотреть на отчасти новый "Милан", окрепший "Интер" и "Наполи" с "Ромой", в прошлом сезоне по-своему блеснувших.

Пережили "ренессанс"?

В некоторой мере - да, в Серии А наступила (или еще наступает) эпоха возрождения. За последнее десятилетие итальянский футбол сильно сдал по сравнению с другими чемпионатами и утратил свои позиции в Европе. И нынешнее лето стало знаковым в плане возвращения статуса - Серия А снова должна быть (и уже во многом есть) сильной, привлекательной и конкурентной на европейских просторах.

Итальянцы показали, что они умеют зарабатывать и привлекать инвестиции в футбол не хуже остальных - все больше клубов собирают у себя футболистов мирового уровня и осуществляют большие трансферы. Если еще 5 лет назад многие предпочли бы Германию, Испанию и даже Францию, чем переход в Италию, то сейчас футболисты с именами едут и остаются на Апеннинах. Вершина этого достижения - переход Криштиану в "Ювентус".

Этим самым добрая половина команд подтянулась за последние годы и заставила напрячься "Ювентус", которому до этого 2-3 года было откровенно скучно. Туринцы - безоговорочные фавориты и сейчас, но теперь у них за спиной "Наполи" и "Рома", а также наращивающие мощь "Интер" и "Милан". И это не просто локальные итальянские драки - это уже будут топ-матчи команд с набором классных игроков.

Что здесь делает Криштиану Роналду?

Дни Криштиану в "Реале" были сочтены, и "Ювентус" первым решил действовать. Хоть Роналду уже и на закате карьеры, но все еще один из лучших футболистов мира, способный еще несколько сезонов тянуть команду. "Ювентус" же посчитал, что пора сравняться (а в чем-то и превзойти) с топ-клубами Европы, поэтому не пожалел выложить за трансфер и зарплату Криштиану 130 млн. евро (сейчас космические для Италии деньги).

Криштиану Роналду (справа) и Пауло Дибала

С таким алмазом клуб сразу получает ряд привилегий, в том числе и финансовых ("Ювентус" уже начал окупать трансфер новой звезды с помощью спонсорских контрактов, атрибутики и т.п.). Но главное, нужно помнить, что "Старая синьора" купила "португальский бриллиант" в первую очередь не для Италии - болельщики "Юве" просят Криштиану наконец-то выиграть им Лигу чемпионов. Поэтому не стоит удивляться, если Роналду за сезон пропустит добрую треть матчей Серии А, чтобы восстанавливаться и иметь силы на ЛЧ.

Кто кроме Криштиану?

Внешне в Италию летом приехало довольно мало звезд (хотя "Интер" уже был готов забрать из "Реала" Луку Модрича). Но есть за чем понаблюдать во внутренних переходах.

Традиционно не обошлось без сделки "китов" - "Милан" и "Ювентус" провернули глобальный обмен. В Турин вернулся Лео Бонуччи, а в обратном направлении отправились защитник Матио Кальдара и форвард Гонсало Игуаин (правда, только в аренду). Аргентинский форвард уже исчерпал себя в "Ювентусе" и наверняка понял, что в новой линии атаки с Криштиану ему нет места. Так что теперь у Гонсало новый вызов и новые надежды "Россо-нери" - Игуаин должен быть тем же бомбардиром, что и раньше в "Юве" и "Наполи". "Милан" собирается серьезно вернуться в борьбу за тройку, и Игуаин должен стать главным ударником команды.

Гонсало Игуаин уже сыграл за "Милан" немало товарищеских матчей

Также особое внимание заслуживает и переход Раджи Наингголана в "Интер". Очень харизматический и одиозный футболист исчерпал себя в "Роме", не особо сработавшись с Эусебио Ди Франческо. А в "Интере" таких, как Наингголан, любят и собирают. И теперь у Раджи есть все козыри, чтобы стать системообразующим игроком "Интера".

Сможет ли кто-то сбросить "Ювентус" с трона?

Очень вряд ли, но потрепать нервы и держать интригу до последнего - это запросто. В прошлом сезоне конкурентом туринцев долгое время был "Наполи", но зимой сдулся. Теперь же вызов "Юве", как в старые-добрые времена, намерены бросить два миланских гранда - "Интер" и "Милан".

"Интеристы" в данном случае выглядят предпочтительнее "миланистов", так как в прошлом сезоне были стабильнее и более спокойно готовились к сезону. В прошлом чемпионате "Интер" занял четвертое место, что явно не устраивает "Нерадзури". И в "Интере" сделали выводы - продлили Спалетти, не потеряли важных игроков основы, а кроме Наингголана пригласили к себе хорвата Врсалько, опытного ганца Асамоу (несколько сезонов отыгравшего в "Ювентусе") и сенегальца Бальде, ранее игравшего в "Монако" и "Лацио". В добавку к Хандановичу, Перишичу и Икарди новички должны создать не просто боевую команду, а реального претендента на 1-2 место.

Раджа Наингголан в "Интере"

В "красно-черной" части "Милана" все обстоит несколько иначе. В первой части 2018-го стало окончательно понятно, что китайский проект клуба провалился, и "Милан" ждет новая история. Хотя в итоге не такая уж история и новая - в руководство пришли по-разному связанные с Сильвио Берлускони люди, тренером стал экс-фуболист Леонардо, а в структуру клуба на разные должности пришли работать Паоло Мальдини и Кака.

Сейчас "Милан" - снова новый проект, теперь под покровом американских инвесторов, но с более традиционной и приземленной стратегией. Имея новое "дыхание", "миланисты" серьезно затарились (вратарь Рейна, защитник Кальдара, хавбек Бакайоко, нападающий Игуаин) и теперь будут строить новую команду. Но если Леонардо быстро создаст костяк своего "Милана" и реализует максимальный потенциал большинства игроков, "красно-черные" минимум будут бороться за тройку и принесут проблемы "Ювентусу".

Кто может удивить?

Особое внимание вызывает к себе "Наполи", а вернее - приход в Неаполь Карло Анчелотти. Один из сильнейших итальянских тренеров сегодняшнего времени, который умеет строить мощные команды и добиваться с ними результата.

Собственно, это сейчас и нужно "Наполи" в первую очередь. Уже несколько лет команда обладает отличным (одним из лучших в Италии) набором футболистов, но не может серьезно претендовать на чемпионство или выйти из группы Лиги чемпионов. Да, в прошлом сезоне неаполитанцы заняли второе место - весьма недурно. Но это было не без доли разочарования, когда "Наполи" долго лидировал, а потом таки уступил "Ювентусу".

Карло Анчелотти

Теперь же все надежды на Анчелотти, который наверняка скажет веское слово в Неаполе. "Наполи" этим летом не совершал громких покупок, но и сохранил важных игроков (разве что ушел Жоржиньо), поэтому Карлетто не придется начинать с чистого листа. Будет интересно посмотреть, как "Наполи" преобразится после Сарри и станет ли его игра более прагматичной с расчетом на глобальный результат?

Борьба сезона

Пожалуй, здесь снова будет блистать миланское дерби. "Интер" вышел из кризиса (когда выпал из когорты лучших команд Италии) и сейчас явно готов сделать рывок. "Милан" же хочет стать более традиционным, отойдя от влияния китайских хозяев, и с помощью новых кадров настроен вернуть себе имя.

Можно уверенно предположить, что в этом сезоне игры "Милана" и "Интера" заиграют новыми красками и будут не просто принципиальными встречами, а матчами за важные очки и позиции до самого конца. Вполне вероятно, что одна из миланских команд может лишить другую 2-го или 3-го места.

Ну и, само собой, также борьбой сезона будет противостояние миланских грандов с "Ювентусом". В Милане (каждой его футбольной части) уже надоела гегемония туринцев, и "Милан" с "Интером" сделают все, чтобы "Ювентус" в этом сезоне не стал чемпионом.