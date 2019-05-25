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Роналду купил игрушку за 1 млн евро: опубликовано видео

1.7тЧитать материал на украинском

Звездный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду приобрел McLaren Senna, названный в честь бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны

Видео с заездом в свой гараж в Турине, а также фотографию, на которой он позирует возле нового автомобиля, футболист разместил у себя в Instagram, подписав "Наслаждайся😉👌🏻".

Впервые суперкар мощностью 800 лошадиных сил был показан на Женевском автосалоне в 2018 году. Автомобиль стоит около миллиона евро.

Enjoy 😉👌🏻

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Отметим, что ранее в прессе появилась информация о покупке Криштиану самой дорогой машины в мире - Bugatti Voiture Noire. Позже представители футболиста опровергли это.

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Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия
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