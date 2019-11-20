Роналду и "сладенькие": худшие и лучшие расклады Евро-2020 для Украины

Квалификация Евро-2020 наконец-то завершена, оставив для сборной Украины и ее болельщиков наилучшие эмоции и весомый успех (что за всю историю национальной команды случалось считанные разы).

И период между последним матчем отбора и жеребьевкой самого Евро превращается для украинцев в настоящее смакование: изучение корзин, прикидки по соперникам, вычисление раскладов и, конечно же, еще раз гордость позицией Украины в первой корзине.

Но что (а в первую очередь - кто) именно ждет Украину на Евро-2020, и что подарит нам жеребьевка турнира? OBOZREVATEL подробно анализирует корзины при жеребьевке и рассказывает о лучших и худших наших раскладах на ЧЕ.

Кто вышел на Евро и где оказался перед жеребьевкой?

На сегодняшний день на чемпионат Европы вышли 20 команд из 24-х участников (последние определятся только в марте 2020-го в плей-офф Лиги наций). Жеребьевка пройдет из четырех корзин, составленных по рейтингу успешности сборных в отборе Евро-2020, а четверка из Лиги наций отправится в корзину 4.

Состав корзин жеребьевки Евро-2020

Италия, Бельгия, Англия, Испания и Германия - элита европейского и мирового футбола, а заодно и компания Украины в первой корзине. С этими сборными "сине-желтые" на групповом этапе ЧЕ точно не сыграют. А вот дальше могут быть самые пестрые варианты вплоть до встречи сразу с двумя полуфиналистами предыдущего Евро.

Также обязательно стоит помнить, что уже точно известен один из наших соперников - Нидерланды. Голландцы являются одним из хозяев групп Евро, и украинцы отправятся именно в Амстердам и Бухарест, вместе принимающие группу С. В другие группы Украина не может попасть из-за присутствия с остальными хозяевами в одной корзине, а в квартет по локации Санкт-Петербург и Копенгаген мы не едем по политическим причинам.

Самый тяжкий жребий для Украины: финалист Евро-2016 и Гарет Бейл

Если рассмотреть остальные корзины жеребьевки, то нынешней сборной Украины с ее игрой образца 2019-го особо нечего бояться на групповой стадии. Мы попадем в группу как представитель сильнейшей корзины, вторым соперником будут Нидерланды, а остальные - хорошие сборные из числа топ-30 Европы.

Сборная Украины в последнем матче квалификации, против Сербии (2:2) dynamo.kiev.ua

Впрочем, корзина 3 по-своему хороша, имея в своем составе… действующего чемпиона Европы! Да-да, Португалия пока с кубком, но с не идеальными результатами отбора в последний момент была вытеснена конкурентами в третью корзину. Так Португалия стала самым нежеланным соперником для команд из первой и второй корзин.

Из остальных сборных корзины 3 кроме Португалии наиболее уважения заслуживают еще Турция и Швеция, вышедшие на Евро из групп после Франции и Испании соответственно. Крепкие сборные с хорошей обороной и своими козырями в игре. В борьбе с ними придется немало попотеть ради 3-х очков, но все же это не португальцы с Роналду.

Что же касается четвертой корзины, то ее состав пока окончательно не определен, и выбирать худшего соперника отсюда пока рановато. Впрочем, кто бы не пополнил корзину 4 из ЛН, самым нежеланным пока остается Уэльс. Валлийцы, на секунду - полуфиналист Евро-2016, в последний момент вышли на Евро-2020, но сейчас имеют очень хороший период и сформированную команду. Тренер - легендарный хавбек "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, главная звезда - Гарет Бейл. Уже этих фактов достаточно, чтобы считаться с Уэльсом и не записывать его в аутсайдеры.

Гарет Бейл (справа) рядом с тренером Уэльса, легендарным Райном Гиггзом

В итоге самый огненный расклад жеребьевки для нас - Украина, Нидерланды, Португалия и Уэльс. Чемпион Европы, полуфиналист Евро-2016 и топ-сборная, пережившая возрождение и вернувшаяся в число фаворитов турнира. Варианты с той же Турцией и Исландией/Уэльсом или Швецией и Шотландией/Румынией тоже не светят легкой жизни.

Самый легкий жребий для Украины: скромные австрийцы и ребята из дна Лиги наций

Но везение - штука вообще непредсказуемая, и может повернуться к тебе любой стороной. Так, как можно ожидать наихудшего варианта, с такой же долей вероятности Украине может выпасть и легчайшая группа.

Косово без вариантов стал аутсайдером группы Украины в отборе ЧМ-2018, но сейчас может выйти на Евро

Из корзины 3 таким соперником видится сборная Австрии, которая сейчас является крепким европейским середняком со своими лидерами, но не более. Еще такими можно рассматривать знакомых нам чехов (с которыми Украина играла осенью 2018-го в Лиге наций), но после ЛН в отборе Евро чешская сборная сформировалась в приличный боевой коллектив, который в своей группе дал бой Англии. Чехия - не Турция или Швеция, конечно, вариант очень хороший, но нельзя допускать недооценку.

Из четвертой корзины, опять же, выпасть может кто угодно из-за сегодняшней неопределенности в Лиге наций. Но самые "сладкие" гипотетические соперники оттуда - представители дивизионов С и D, третьего и четвертого по силам в ЛН соответственно. Это кто-то либо из компании Румыния-Болгария-Израиль (еще там же Венгрия, но если венгры выйдут на Евро, мы с ними не встретимся как с хозяевами другой группы). Либо же вообще из "дна" Лиги наций - Косово, Грузия, Македония и Беларусь. Кто попадет на ЧЕ из этой компании - предсказать почти невозможно, но пока наиболее шансов все же у Косово.

Прогноз группы для сборной Украины от Обозревателя

Хотя сейчас делать какие-то прогнозы на группы - чистейшей воды угадывание, но все же испытаем удачу. Наш вариант - Украина, Нидерланды, Швеция и Уэльс. Знакомые по Евро-2012 шведы (но уже совсем другая команда без Ибрагимовича) и интересный Уэльс, вместе с Нидерландами - очень достойная компания для Украины. Но тем интереснее будет из нее выходить.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!