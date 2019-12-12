Роналду чуть не избил пристававшего к нему фаната - фото, видео

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду взбесился после матча Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера" на выезде (2:0) после того, как к нему на футбольное поле выбежал любитель селфи.

Криштиану Роналду чуть не подрался с фанатом

Сразу после финального свистка с португальцем приключилась неприятная история: сзади к нему подбежал фанат со смартфоном и схватил футболиста за шею, пытаясь сделать совместное фото. Это взбесило нападающего: он грубо оттолкнул болельщика, а потом возмущенно вскинул руку и покрутил пальцем у виска.

Ronaldo was NOT happy at the pitch-invader 😳 pic.twitter.com/oK8fjynEeV — B/R Football (@brfootball) 11 декабря 2019 г.

Новости Невеста Криштиану Роналду показала себя топлес

"Ювентус" обыграл "Байер" со счетом 2:0, причем один из мячей в ворота хозяев забил как раз Роналду. Туринская команда вышла в плей-офф с первого места группы D.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криштиану прокомментировал свои замены в последних матчах "Юве", после которых СМИ заговорили о том, что 34-летний форвард потерял форму.

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