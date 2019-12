Роналду чуть не избил пристававшего к нему фаната - фото, видео

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду взбесился после матча Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера" на выезде (2:0) после того, как к нему на футбольное поле выбежал любитель селфи.

Сразу после финального свистка с португальцем приключилась неприятная история: сзади к нему подбежал фанат со смартфоном и схватил футболиста за шею, пытаясь сделать совместное фото. Это взбесило нападающего: он грубо оттолкнул болельщика, а потом возмущенно вскинул руку и покрутил пальцем у виска.

