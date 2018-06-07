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Роналду аут: названы причины ухода португальца из "Реала"

2.2тЧитать новость на украинском

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду уходит из клуба.

У пятикратного обладателя "Золотого мяча" и президента "сливочных" Флорентино Переса разладились отношения. По мнению Роналду, босс недостаточно оценивает его вклад в общий успех команды.Такую информацию распространило португальское издание Record.

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Плюс звездный португалец недоволен финансовым положением дел. Его задевает тот факт, что Лионель Месси в "Барселоне" и Неймар в ПСЖ зарабатывают больше.

Действующее соглашение Криша с "Реалом" рассчитано до 2021 года, но стороны пока не договорились о его продлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду подвергся преследованию со стороны испанской налоговой службы.

Персона
Криштиану Роналду
Место
ИспанияМадрид
Объект
Реал Мадрид
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