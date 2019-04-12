Роман Зозуля подает в суд на испанского политика

В Испании разгорается скандал по поводу обвинений испанского политика Пабло Иглесиаса в адрес украинского футболиста клуба "Альбасете" Романа Зозуля в неонацизме и расизме.

Как сообщил агент форварда Владимир Кузьменко, украинский футболист Роман Зозуля намерен подать в суд на генерального секретаря испанской партии Podemos Пабло Иглесиаса.

Роман Зозуля

Кроме этого, ассоциация испанских футболистов (AFE) встала на сторону нашего игрока и выступила с заявлением относительно высказываний политика.

"1. AFE хочет полностью поддержать игрока "Альбасете" Романа Зозулю.

2. Мы хотим самым решительным образом осудить некоторые проявления, которые мы считаем неудачными в правовом государстве, в котором мы находимся.

3. Наша ассоциация в распоряжении Романа Зозули. Мы готовы защищать его права, чтобы вы могли свободно осуществлять свою профессиональную деятельность, не отвлекаясь от занятий футболом", - говорится в заявлении AFE.

Напомним, что в "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, сразу выступили с заявлением, в котором осудили слова Иглесиаса.

"Совет директоров и вся семья, входящая в состав "Альбасете", хочет выразить свою единодушную поддержку Роману Зозули. Его поведение за эти двадцать месяцев как члена Клуба было настоящим примером для всех. Как в раздевалке, так и в поддержке социальных проектов, которые продвигает "Фонд Альбасете Баломпие" с целью создания более справедливого и равноправного общества с помощью спорта", – говорится в заявлении клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зозуля перешел в "Райо Вальекано" в феврале 2017-го года. Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.

В результате серьезной травли игрока Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис"

Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды .

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