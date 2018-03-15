"Рома" - "Шахтер": УЕФА завел дело на итальянцев

Дисциплинарная комиссия Европейского футбольного союза (УЕФА) открыла дело в отношении итальянской "Ромы" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Болельщики итальянской команды обвиняются в использование пиротехники, которую они жгли на трибунах, а также бросали на поле. Кроме того, одним из пунктов разбирательств является специальное затягивание времени болбоями, подающими мячи игрокам вдоль поля. Решение по этому делу будет вынесено 31 мая.

Напомним, что "Шахтер" в меньшинстве проиграл "Роме" 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов. Итальянцы прошли дальше благодаря забитому мячу в Харькове (2:1).

Как сообщал "Обозреватель", голкипер "горняков" Андрей Пятов раскрыл причины поражения в столице Италии.