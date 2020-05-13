"Рома" начала переговоры с донецким "Шахтером" о трансфере нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

Как сообщает издание RomaPress, в переходе 33-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер римского клуба Пауло Фонсека, который работал с Мораесом в "Шахтере". "Рома" остро нуждается в нападающем, который сможет подменить лидера атак "волков" Эдина Джеко, поскольку другие игроки этого амплуа – Патрик Шик и Никола Калинич – с большой долей вероятности покинут команду в ближайшее трансферное окно.

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В нынешнем сезоне Мораес записал на свой счет 18 голов в 20 матчах за "горняков" в чемпионате Украины и еще три гола в девяти еврокубковых поединках. Еще одним фактором, склонивший "Рому" к кандидатуре форварда "горняков", является потенциально низкая стоимость футболиста, контракт которого заканчивается в июне 2021 года.

Отмечается, что итальянский клуб уже начал переговоры с представителями Мораеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее итальянская "Сампдория" договорилась о переходе еще одного игрока "Шахтера", который сейчас выступает в аренде в венгерском "Ференцвароше".

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