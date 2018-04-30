Рома – Ливерпуль: прогноз букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов

Итальянская "Рома" считается незначительным фаворитом в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Поединок "волков" с представителями Англии пройдет на "Стадио Олимпико" в среду, 2 мая. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Рома – Ливерпуль. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Ливерпуля" достигают уровня 2,62. При этом аналитики не имеют сомнений в том, что матч порадует болельщиков большим количеством голов. Поставить на то, что игре будет забито не менее трех мячей можно с коэффициентом 1,36.

Напомним, в первой встрече в Ливерпуле англичане добыли разгромную победу – 5:2.

Как сообщал "Обозреватель", кубок Лиги чемпионов прибыл в Киев, где трофей будет разыгран 26 мая.