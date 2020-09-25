Родившийся в Украине футболист забил гол и помог выбить российский клуб из ЛЕ

Михаил Морозов Футбол 09:34, 25.09.2020 Обновлено: 09:41, 25.09.2020

Австралиец украинского происхождения Никита Рукавица забил один из голов "Маккаби Хайфы" в ворота "Ростова" и помог команде выйти в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Российский клуб открыл счет в матче уже на 9-й минуте, но израильской команде удалось отыграться уже на 20-й. Родившийся в Украине футболист откликнулся на подачу с фланга и вогнал мяч под перекладину ударом головой. Во второй тайме "Маккаби" вышел вперед, а затем игрок "Ростова" был удален с поля, что еще больше облегчило задачу клубу из Хайфы, который победил 2:1 и вышел в следующий раунд, где будет противостоять английскому "Тоттенхэму".

Отметим, что Рукавица родился в Николаеве и до 14 лет занимался в местной ДЮСШ "Торпедо". В 2001 году он вместе с семьей переехал в Австралию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-президент московского "Локомотива" Илья Геркус жестко раскритиковал российское "Динамо" после сенсационного вылета из Лиги Европы от грузинской команды.

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