Родченков рассказал о допинге в "Зените"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков сообщил новые данные о допинге в российском спорте.

По его словам, такие случаи имели место и в российском футболе, сообщает СЭ со ссылкой на статью Mail on Sunday.

Бывший врач "Зенита" Сергей Пухов, которого называли "знахарем", имел "очень хороший практический опыт в применении допинга". Пухов также работал был олимпийским врачом и был любимым доктором тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, известного многочисленными допинг-скандалами. В статье указано, что доктор работал с "Зенитом" с 2006 по 2017 год, а затем по неизвестной причине ушел.

Согласно автобиографии Родченкова, Пухов был также близким соратником Валерия Куличенко, которого информатор ВАДА описывает как куратора допинг-программы российской легкой атлетики.

"Сергей Пухов был связан с Куличенко, и он также был частью этой государственной группы по махинациям с допингом. И он прекрасно разбирается в схемах допинга, имеет очень хороший практический опыт. Так что он хороший пример "знахаря" в футболе", – сказал Родченков.

В материале Mail on Sunday также упоминается фрагмент автобиографии экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена, который умер в 2019 году. Он писал, что Пухов колол ему некое вещество.

"Я понятия не имел, что мистер Пухов колол, но это работало! Я получал невероятный заряд энергии. Никто из нас не сдал положительный тест на допинг, поэтому я не думал, что это что-то незаконно. Я говорил себе, что Пухов знает границы. В конце концов, он официальный врач олимпийской команды России", – отмечал Риксен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родченко назвал Россию под руководством Владимира Путина позором всего мира и заявил, что РФ должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио.